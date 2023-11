Terra Amara anticipazioni 2 novembre: Zuleyha scompare dopo la rapina, Sermin sospetta di Demir

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che ritorna in onda giovedì 2 novembre intorno alle 14:10 su Canale 5 con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, protagonista di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a conquistare i cuori del pubblico. Tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, effettuiamo una breve rassegna degli eventi della puntata di mercoledì 1° novembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 1° novembre

Fekeli e Cetin vorrebbero evitare un sanguinoso regolamento di conti. Zuleyha vede Fikret nei pressi della loro azienda e lo segue in auto. Lo affronta ma nel frattempo un ladro le ruba l'automobile... e lei rimane isolata. Sermin, Sevda e Saniye sono preoccupate per il ritardo di Zuleyha e, nel tentativo di rintracciare Demir, scoprono che lui non è ad Ankara come aveva detto.

Anticipazioni del 2 novembre: Zuleyha è scomparsa

Sevda e Saniye informano Fekeli della scomparsa di Zuleyha, che aveva deciso di seguire Fikret ma la sua auto è stata rubata da un ladro. In risposta, Fekeli organizza delle squadre per avviare le ricerche al fine di trovarla, ma purtroppo senza successo.

Nel prossimo episodio: Sermin sospetta di Demir

Sermin confida a Sevda che Demir ha mentito quando ha dichiarato di essere in viaggio ad Ankara e suggerisce con preoccupazione che potrebbe esserci un'altra donna nella sua vita.

Nella nuova puntata della soap: Il viaggio di Demir

Demir, infatti, sta trascorrendo con Umit due romantici giorni insieme fuori città, dopo averle detto che è pronto a chiedere il divorzio a Zuleyha. Demir è irraggiungibile e non sa della scomparsa di sua moglie.

