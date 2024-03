Terra Amara anticipazioni 2 marzo: Addio a Bayram, Hakan va alla ricerca di Fikret e Cetin in Libano

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda sabato 2 marzo, intorno alle 14:50 su Canale 5, con un nuovo triplo appuntamento. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di rivelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di venerdì 1° marzo in prima serata.

Terra Amara: riassunto del 1° marzo ore 21.30

Fikret e Cetin costringono Vahap a rivelare il resto di ciò che sa e a fornire un nome e indirizzo di un certo Kathali, che a Beirut gli consegnerà la prova che Hakan Gumusoglu è Mehmet Kara.

Spinta da Fusun, Sermin fraintende le intenzioni di Colak, che in realtà non mira a lei ma a sposare sua figlia Betul.

Fikret e Cetin si trovano a Beirut per indagare su Mehmet e, grazie alle notizie apparse su alcuni giornali francesi, sono riusciti a scoprire la sua vera identità. Ma proprio quando stanno per rientrare in patria, si riaccende la guerra in Libano. Le misure d'emergenza prevedono la chiusura delle frontiere così i due restano bloccati nella zona di guerra.

Zuleyha che ha appreso dal notiziario dello scoppio della guerra in Libano, non ha il coraggio di dirle la verità, così inventa che Fikret le ha detto di dover partire per Istanbul. Ma lo strano comportamento di Zuleyha non convince del tutto Lutfiye.

Anticipazioni del 2 marzo: Indagini su Bayram

Vahap, su richiesta di Hakan, si mette sulle tracce di Bayram, sospettato di aver piazzato la bomba nell'auto di Hakan. Durante le ricerche, Vahap si imbatte in Colak in compagnia di Bayram e assiste all'omicidio di quest'ultimo per mano di Colak.

Nel prossimo episodio: Evacuazione da Beirut

Zuleyha contatta il Ministero per evacuare Fikret e Cetin, bloccati in Libano dove è in corso la guerra civile. Cevriye origlia di nascosto e informa l'ignara Luftiye della situazione e lei sprofonda nel panico. Zuleyha rimprovera Cevriye intimandole di stare al suo posto, pena il licenziamento. Così Fadik riprende possesso della cucina.

Nella nuova puntata: Rivalità tra Colak e Sermin

Sermin al ristorante con le amiche vanta un prossimo matrimonio con Colak ma quando vede arrivare sua figlia Betul accompagnata da Colak cade nello sconforto.

Nell'appuntamento di sabato: Ricerche a Beirut

Hakan, su richiesta di Zuleyha, arriva a Beirut per cercare Fikret e Cetin, rimasti nel paese dopo il blocco delle frontiere.