Terra Amara, anticipazioni del 2 maggio: Zuleyha e la nonnina scompaiono, panico alla Villa

Nuovo appuntamento in prima serata con Terra Amara e con le anticipazioni della puntata in onda stasera 2 maggio a partire dalle 21:30 su Canale 5, con un doppio episodio in cui la nonnina sparisce. Da questa settimana le avventure di Zuleyha vanno in onda solo il giovedì sera e la domenica pomeriggio in attesa del gran finale previsto per il 23 maggio.

Nell'episodio del 28 aprile, Hamran, un giovane boss della mafia libanese sta per uccidere Hakan per vendicare la morte di suo padre, ma Abdulkadir interviene appena in tempo per salvare l'amico, ferisce Hamran con un colpo di pistola e lo mette in fuga.

Hakan, però, teme che l'uomo possa compiere una rappresaglia contro la sua famiglia, così convince Zuleyha ad andare in vacanza, un viaggio di nozze con i bambini al seguito in modo da allontanarsi dalla minaccia di Hamran.

Sermin e Betul vivono a casa di Vahap che ha dato loro ospitalità, ma tratta le due donne come delle serve. Quando Abdulkadir le scopre in casa del fratello, le costringe a fare le valigie e ad andarsene, lasciandole di nuovo in mezzo a una strada.

Azize è sparita dalla Villa

Anticipazioni del 2 maggio: Fikret e Cetin cercano l'assassino di Fekeli

Quando Zuleyha scopre che Hakan le ha mentito di nuovo e si è incontrato di nascosto con Abdulkadir decide di lasciare l'albergo con i bambini. Hakan per ritrovarla al più presto si rivolge a Fikret che l'aiuta nelle ricerche.

Zuleyha, prima di andare via aveva affidato a Cevriye il compito di prendersi cura della nonnina ma la ragazza perde di vista Azize che scompare. Gaffur, radunati i braccianti, organizza delle squadre di ricerca per trovare l'anziana donna che in realtà si è nascosta, offesa per un commento di Cevriye.

Hamran vuole vendicare la morte del padre

Fikret e Hakan trovano Zuleyha, l'uomo riesce a convincere sua moglie a tornare a casa, promettendole di risolvere senza spargimenti di sangue la minacciosa presenza di Hamran. Quest'ultimo è in boss della mafia libanese che vuole vendicare la morte del padre di cui sono responsabili il marito di Zuleyha e Abdulkadir.

Il giorno successivo, al Cotonificio, Ismail avverte Fikret che un certo Ali Riza è andato a cercarlo. Fikret e Cetin si precipitano dall'uomo e lo convincono a confessare di aver ucciso Fekeli su commissione di Abdulkadir.

Nel frattempo, Hakan e Abdulkadir riescono a incontrare Hamran. Hakan cerca di convincerlo della loro estraneità alla morte di suo padre, ma il giovane rimane scettico, così Abdulkadir gli spara a sangue freddo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: di fronte alle bugie di Hakan, Zuleyha decide di lasciare l'hotel