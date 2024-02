Terra Amara anticipazioni 2 febbraio: Rissa tra Sermin e Betul, Cetin è determinato a trovare Fikret!

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di venerdì 2 febbraio: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda venerdì 2 febbraio, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di giovedì 1° febbraio.

Terra Amara: riassunto della puntata del 1° febbraio ore 21:30

Luftiye rimprovera Fikret per aver sedotto e abbandonato Betul, chiedendo di sposarla per riparare. Fikret, innamorato di Zuleyha, rifiuta. Betul dissuade Luftiye dall'indagare su Hakan-Mehmet e Abdulkadir per l'omicidio di Fekeli.

Hakan-Mehmet insinua che Fikret abbia nascosto droga nei camion aziendali ma Zuleyha lo difende. Durante una festa per Uzum Gaffur le consegna una carta d'identità n cui si certifica che Uzum è ufficialmente sua figlia.

Fikret sospetta di Hakan-Mehmet, ma sua zia non lo ascolta. Zuleyha annuncia a Sermin che Fikret chiederà Betul in sposa. Lutfiye e Betul cadono in una trappola di Abdulkadir mentre fanno shopping.

Dopo questo episodio, Lutfiye e Betul decidono di non allertare la famiglia ma di cercare prove per il procuratore. Nel frattempo, alla villa fervono i preparativi per la proposta di Fikret a Betul, ma quando arriva il momento, di Fikret non c'è traccia.

Anticipazioni del 2 febbraio: Sermin perde la calma

La tensione raggiunge livelli altissimi nella casa di Sermin a causa del ritardo della famiglia dello sposo dovuto alla scomparsa di Fikret. Sermin è fuori di sé e la situazione precipita in una violenta lite con Betul.

Nella prossima puntata: Cetin cerca Fikret

Cetin, cercando di riportare la calma e di risolvere i conflitti, esce da casa e va alla ricerca di Fikret. Quando lo trova, lo convince ad assumersi le sue responsabilità e sposare Betul, nonostante sia innamorato di Zuleyha.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Abdulkadir torna in officina arrabbiato e pronto per una nuova vendetta.