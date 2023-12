Terra Amara anticipazioni 2 dicembre, Zuleyha spara per salvare Adnan: dramma alla tenuta Yaman

Le anticipazioni di Terra Amara di sabato 2 dicembre: la puntata va in onda alle 14:30 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda sabato 2 dicembre, intorno alle 14:30 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco una breve riassunto degli eventi della puntata di venerdì 1° dicembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 1° dicembre

Venuto a conoscenza della deposizione di Umit che ha incastrato Demir, Fikret decide di tornare a Cukurova e confessare la verità per scagionare Demir, mentre di uomini di Sadi gli danno la caccia.

Mujgan piange per Fikret e Fekeli, da padre, la consola. Fekeli scopre che Lutfiye non c'è e con l'aiuto di Mujgan capisce che è andata a cercare Fikret, così parte anche lui immediatamente per Mersin.

Anticipazioni del 2 dicembre: Fikret è scomparso

Fekeli e Cetin sono alla ricerca di Fikret, ma l'uomo sembra essersi volatilizzato. Nel frattempo Zuleyha ripresasi dal colpo ricevuto da Fikret quando è scappato, dice a Sadi di voler tornare a casa, nonostante l'investigatore sia in disaccordo.

Nella prossima puntata: Irruzione a villa Yaman, Adnan è in pericolo

A villa Yaman, durante la notte, una banda di criminali armati entra nella villa per svaligiarla. Sevda cerca di fermare uno dei banditi che aveva preso Adnan in ostaggio sparandogli a una gamba.

Nel nuovo episodio: Zuleyha impugna la pistola e spara per salvare Sevda

Mentre il bandito prende la mira per uccidere Sevda, Zuleyha lo uccide con un colpo di pistola. Le donne decidono di mantenere il segreto su quanto accaduto e seppelliscono il cadavere. Intanto, alla stazione di polizia Fekeli testimonia in favore di Demir che viene rilasciato.

Nell'episodio di sabato: Un uomo misterioso si presenta a Gaffur

Alla tenuta degli Yaman si cerca di riparare i danni fatti dagli uomini che hanno assaltato la villa il giorno prima. Tra le molte persone che vengono ad aiutare, si presenta anche un uomo misterioso che chiede lavoro a Gaffur.

Nel doppio appuntamento di sabato: La riconciliazione tra Fikret e Fekel

Fikret, inizialmente sospettato di aver organizzato il colpo, viene rilasciato per mancanza di prove. Ad aspettarlo ci sono Lufiye e Fekeli. Zio e nipote, dopo un periodo travagliato, riescono finalmente a chiarirsi e a riappacificarsi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Lutfiye arriva all'hotel dove c'era Fikret.