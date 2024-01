Terra Amara anticipazioni 19 gennaio, Zuleyha divorzia da Demir: l'annuncio sul giornale che scuote Cukurova

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di venerdì 19 gennaio: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda venerdì 19 gennaio, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di giovedì 18 alle 21:30.

Terra Amara: riassunto della puntata in prima serata di giovedì 18 gennaio

Adnan arriva alla villa con Betul e Zuleyha giunge ad Izmir con Hakan per incontrare Hulya, collegata al passato di Demir. Fikret perde la calma con un dipendente distratto e Cetina lascia il lavoro dopo la sua reazione.

Zuleyha, dopo aver letto le lettere di Demir a Hulya, torna a casa, ma Fikret le suggerisce di non fidarsi del nuovo socio Hakan. Fikret e Betul si baciano.

Hakan cerca di annullare il piano di far esplodere la nave Yaman, ma Abdulkadir procede segretamente, causando la perdita del carico. Zuleyha confida a Hakan che vuole chiedere il divorzio da Demir.

Sermin arriva con una nuova auto a villa Yaman, suscitando la rabbia di Betul. Saniye inizia a dubitare dell'origine dei soldi.

Anticipazioni del 19 gennaio: Zuleyha e La Difficile Decisione del Divorzio

Zuleyha, in seguito al suo viaggio a Izmir ed aver letto le lettere riguardo al passato di Demir ha deciso di chiedere il divorzio.

La donna, dopo aver preso questa decisione importante, si reca dall'avvocato Hayati per comunicargli la sua scelta di divorziare da Demir. Nonostante un'iniziale esitazione da parte dell'avvocato, il professionista alla fine accetta l'incarico.

Nel nuovo episodio, Shock a Villa Yaman: Lutfiye e Sermin Leggono la Dichiarazione di Zuleyha

Nel frattempo, a villa Yaman, Lutfiye e Sermin si confrontano sull'inserzione di Zuleyha pubblicata sul giornale, annunciando ufficialmente a tutta la città la sua volontà di porre fine al matrimonio con Demir.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Continuano le ricerche di Lutfiye e Saniye sulla verità di Fekeli.