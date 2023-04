Terra Amara, anticipazioni 19 aprile 2023: Gulten vuole sposare Rustem

Ecco le anticipazioni della prossima puntata di Terra Amara, in onda domani, mercoledì 19 aprile, alle 14:10 su Canale 5. Siamo arrivati all'episodio 226 della soap ambientata in Turchia negli anni Settanta.

La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate. Terra Amara è disponibile in streaming, in diretta e sempre on demand, su Mediaset Infinity.

Terra Amara: Anticipazioni di mercoledì 19 aprile: Gulten vuole sposare Rustem

Gulten, interpretata da Selin Genç, è pienamente consapevole della differenza di età e del bagaglio familiare che comporta il matrimonio con Rustem, l'uomo ha tre figli, ma è decisa a sposarlo. Gulten è disposta a rischiare con Rustem.

Terra Amara: Anticipazioni della puntata: Gulten è irremovibile

La decisione di Gulten sembra già presa. Saniye, l'attrice turca Selin Yeninci, cerca di farla ragionare, anche Hunkar e Zuleyha decidono di parlarle. Tutti vogliono farle cambiare idea sul fidanzamento con Rustem ma, per ora, la ragazza sembra irremovibile.

Terra Amara: Anticipazioni della puntata del 19 aprile: Cetin vuole fermare Gulten

Fadik, interpretata da Polen Emre, va al mercato dove incontra Cetin, l'attore Aras Şeno, e gli parla del fidanzamento di Gulten, la donna che lui ama, con Rustem. La notizia sembra scuotere l'innamorato. L'uomo decide di precipitarsi immediatamente da Gulten per dichiararsi e fermarla. Ci riuscirà?

Terra Amara: Riassunto della puntata del 18 aprile

Le tensioni in casa Yaman non accennano a placarsi: Hunkar affronta suo figlio e Demir ricorda a Zuleyha che sfidarlo è pericoloso. In casa di Yilmaz, non va meglio; la vista di Adnan tra le braccia del marito, causa a Mujgan un dolore insopportabile. La chiacchierata tra Behice e Sermin viene interrotta dall'arrivo di Hatip, che si unisce alle signore per condividere con loro il disprezzo verso la famiglia Yaman. Fekeli si sfoga con il figlio e, durante la grigliata a casa di Yilmaz, alla vista di Hunkar è così turbato da non notare i giochi di seduzione di Behice

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Zuleyha litiga con Demir perchè Zuleyha ha raccontato a Fekeli la sua vita.