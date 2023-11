Terra Amara anticipazioni 18 novembre: Sevda ha un infarto dopo una rivelazione scioccante

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda sabato 18 novembre, intorno alle 14:20 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco una breve riassunto degli eventi della puntata di venerdì 17 novembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 17 novembre

Gaffur, rimasto senza una casa, è andato a vivere in una baracca insieme agli altri braccianti. Rasit, venutolo a sapere e attenendosi agli ordini dati da Demir e da Saniye, lo costringe ad andare via anche da lì.

A villa Yaman viene consegnata una busta per Zuleyha che però non è in casa; Sevda ritira la busta e, insospettita, decide di aprirla. All'interno ci sono delle foto di Umit e Demir insieme. Sevda, furiosa, decide di andare a parlare ancora una volta con Umit per accertarsi che metta fine a questa relazione una volta per tutte.

Anticipazioni del 18 novembre: La sconvolgente rivelazione di Umit a Sevda

Umit rivela a Sevda di essere sua figlia. Sevda, scioccata per ciò che scopre, ha un infarto e viene ricoverata. Zuleyha, recatasi per altri motivi in ospedale, viene informata da Mujgan dell'accaduto e corre da Sevda. Poco dopo la raggiungerà anche Demir.

Mujgan soccorre Sevda

Nella prossima puntata: Il drammatico confronto tra madre e figlia in ospedale

Sevda è in ospedale per un infarto avvenuto durante un drammatico confronto con Umit, che le ha rivelato di essere sua figlia. Sevda dice alla figlia di non averla abbandonata ma Umit resta convinta delle colpe della madre. Giunge Sermin che chiede a Sevda chi sia Ayla; Sevda per non rispondere si finge confusa.

Fekeli scopre che Fikret non è partito

Sabato a Terra Amara, Intrighi orchestrati da Fikret: Foto compromettenti di Demir

Fikret che non è in Germania come conferma la visita di Fekeli al suo socio ad Amburgo ha spedito a Zuleyha foto che mostrano Umit in atteggiamenti intimi con Demir.

Umit, complice di Fikret, vorrebbe scagionare sé stessa e allertare Demir suggerendogli che Fikret potrebbe essere il mittente delle foto. Alla fine offesa perché Demir non la vuole alla festa di Adnan abbraccia la causa di Fikret.

Gaffur è rimasto senza casa e senza lavoro

Nel nuovo episodio: Gaffur cerca un lavoro

Gaffur cacciato dalla villa si impegna in lavori occasionali; mentre Uzum confessa a Gulten di sentire la sua mancanza e quella di Saniye.

Le clip della soap turca

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Fikret sviluppa le fotografie e le inserisce in una busta per spedirle.