Terra Amara anticipazioni 18 dicembre, Zuleyha è disperata: la figlia Leyla è stata rapita

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di lunedì 18 dicembre: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda lunedì 18 dicembre, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio della terza stagione. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Terra Amara, anticipazioni del 18 dicembre: Le Origini dell'Azienda Yaman

L'azienda Yaman, oggetto di discordia, è stata fondata da Serafettin, il nonno di Betul, insieme ad Adnan, il padre di Demir. Ignorando i propositi di vendetta di Betul, Demir nomina la donna responsabile dell'azienda in sua assenza.

Betul vuole vendicarsi di Adnan che si sarebbe appropriato dell'intera azienda, sottraendola a suo nonno, il co-fondatore.

Nel prossimo episodio: Attacchi e Rapimenti - La Crisi degli Yaman

Una serie di attacchi colpiscono gli Yaman, culminando nel rapimento di Leyla. Questo evento scatena l'ira di Zuleyha, che dirige la sua frustrazione nei confronti di Umit, convinta che sia stata l'ex amante del marito a rapire sua figlia.

Nella nuova puntata: Umit è prigioniera di Demir

Zuleyha ignora che Umit è tenuta prigioniera da Sermin, per volere di Demir. La donna infatti, fingendo di aspettare un figlio, sta ricattando Demir, minacciando di dire alla polizia che è stato lui a uccidere Sevda

Le clip della soap turca

Nella clip caricata su Mediaset Infinity il riassunto della puntata del 16 dicembre