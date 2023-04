Terra Amara, anticipazioni 18 aprile 2023: Demir minaccia Zuleyha

Ecco le anticipazioni della nuova puntata di Terra Amara, in onda domani, martedì 18 aprile alle 14:10 su Canale 5. La soap è ambientata in Turchia negli anni Settanta. La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate. Terra Amara è disponibile in streaming, in diretta e sempre on demand, su Mediaset Infinity.

Terra Amara: Anticipazioni di Martedì 18 aprile: Demir minaccia Zuleyha

Hunkar, dopo il mancato matrimonio, farebbe di tutto per avvicinarsi a suo figlio Demir (Murat Ünalmış), ma lui continua a respingerla. Le tensioni in casa Yaman non accennano a placarsi, Demir ha un nuovo scontro con Zuleyha (Hilal Altınbilek) durante il quale le ricorda, con veemenza, che sfidarlo e pericoloso e ci potrebbero essere conseguenze spiacevoli.

Anticipazioni della puntata di Terra Amara: Mujgan soffre alla vista di Adnan

Anche in casa di Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) la situazione è molto complicata. Mujgan, quando vede Adnan tra le braccia del marito Yılmaz, non può fare a meno di provare una stretta al cuore ed un dolore insopportabile. Il piccolo infatti, è il figlio di suo marito e di Zuleyha, ex fidanzata dell'Akkaya.

Terra Amara: Anticipazioni del 18 aprile: Fekeli rivede Hunkar dopo il mancato matrimonio

La chiacchierata tra Behice e Sermin viene interrotta dall'arrivo di Hatip, che si unisce alle signore per condividere con loro il disprezzo verso la famiglia Yaman. Fekeli si sfoga con il figlio e, durante la grigliata a casa di Yilmaz, alla vista di Hunkar è così turbato da non notare i giochi di seduzione di Behice.

Terra Amara: Riassunto della puntata precedente

Behice fa trovare a Yilmaz un diario dove Mujgan ha annotato le sue conversazioni intime con il nascituro che porta in grembo. E lui, commosso, si riavvicina. Ma Mujgan vuole chiedergli conto della paternità del piccolo Adnan che Yilmaz tuttora ignora. Fekeli dice a Yilmaz che riprenderanno la guerra contro gli Yaman. Anche Hunkar vorrebbe riallacciare con Demir, che cade nel dubbio, quando la sente parlare delle malefatte del defunto padre.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Mujgan confida le sue preoccupazioni su Yilmaz e Zuleyha a sua zia Behice.