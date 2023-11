Terra Amara anticipazioni 17 novembre, Rivelazioni sconvolgenti a Villa Yaman: Foto di Umit e Demir a Zuleyha

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di venerdì 17 novembre: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda venerdì 17 novembre, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco una breve riassunto degli eventi della puntata di giovedì 16 novembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 16 novembre

Mujgan ha scoperto che Gaffur ha occupato la sua casa e ora Gulten si trova costretta denunciare suo fratello al padrone. Demir, che è già fuori di sè, si avventa contro Gaffur cacciandolo dalla tenuta.

Anticipazioni del 17 novembre: Gaffur è Senza un Rifugio

Gaffur, privato della casa, si ritrova a vivere in una baracca con altri braccianti. Tuttavia, Rasit, obbedendo agli ordini di Demir e Saniye, lo costringe a lasciare anche quel luogo.

Nella prossima puntata: Foto di Umit e Demir nella Busta per Zuleyha

A villa Yaman, arriva una busta indirizzata a Zuleyha, ma lei non è presente. Sevda, curiosa, la ritira e, trovando all'interno foto di Umit e Demir insieme, decide di confrontarsi con Umit per porre fine a questa relazione controversa.

Le clip di Terra Amara

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Demir si precipita ad aiutare Umit ma Fikret, non visto, li fotografa insieme.