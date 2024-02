Terra Amara anticipazioni 17 febbraio: Hakan accusa Fikret di influenzare Zuleyha, scintille tra i due

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di sabato 17 febbraio: la puntata va in onda alle 14:50 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda sabato 17 febbraio, intorno alle 14:50 su Canale 5, con un nuovo triplo appuntamento. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di venerdì 16 febbraio.

Terra Amara: riassunto della puntata del 16 febbraio

Saniye e Gulten sono morte in un incidente d'auto e, dopo il funerale, la villa piange la loro scomparsa. Fadik si sente di nuovo orfana, come quando fu trovata da Saniye alle baracche.

Gaffur cerca di far fronte al dolore dedicandosi anima e corpo alla figlia mentre Cetin lo fa buttandosi nel lavoro.

Intanto Zuleyha, che ha cominciato a nutrire forti dubbi sul suo futuro marito, approfitta della situazione per rompere il fidanzamento con Hakan, il quale però, non intende rinunciare a lei.

Anticipazioni del 17 febbraio, Hakan e Fikret faccia a faccia alla fabbrica

Dopo che Zuleyha ha cancellato le nozze con Hakan questi è sicuro che sia stato Fikret a convincere la sua promessa sposa a rinunciare alle nozze e si presenta alla fabbrica per chiedergli una spiegazione.

Nella prossima puntata: Fikret nega ogni responsabilità

Fikret nega di esserne responsabile e gli assicura che la decisione è stata presa da Zuleyha in piena autonomia. Comunque, gli conferma di averle detto di non fidarsi di lui perché è convinto che nasconda qualcosa ed è ben determinato a scoprire che cosa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Dopo l'operazione, Gulten ha un arresto cardiaco.