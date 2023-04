Terra Amara, anticipazioni 17 aprile 2023: Yilmaz legge il diario segreto di Mujgan

Ecco le anticipazioni della nuova puntata di Terra Amara, in onda oggi, lunedì 17 aprile alle 14:10 su Canale 5. La soap è ambientata in Turchia negli anni Settanta. La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate. Terra Amara è disponibile in streaming, in diretta e sempre on demand, su Mediaset Infinity.

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz legge il diario segreto di Mujgan

Behice, interpretata dall'attrice Esra Dermancıoğlu, ha fatto una sorprendente scoperta che potrebbe cambiare il corso della vita di Yilmaz (Uğur Güneş). Ha trovato un diario segreto in cui Mujgan (Melike İpek Yalova) ha annotato le sue conversazioni intime con il bambino che porta in grembo, il quale sembra essere il frutto di una relazione con Yilmaz. Quando Yilmaz legge il diario, rimane profondamente commosso e decide di riavvicinarsi a Mujgan, che tuttavia ha ancora un conto in sospeso con lui: la paternità di Adnan, suo figlio illegittimo, partorito da Züleyha, che lui tuttora ignora.

Terra Amara Anticipazioni del 17 aprile: Fekeli vuole dichiarare guerra agli Yaman e Hunkar vuole riavvicinarsi al figlio

Nel frattempo, Fekeli informa Yilmaz che riprenderanno la guerra contro gli Yaman, la potente famiglia avversaria, per vendicarsi di tutti i torti subiti. Intanto, Hunkar, interpretata da Vahide Perçin, dopo il mancato matrimonio con Fekeli, che ha scatenato i pettegolezzi in città, cerca di riallacciare i rapporti con il figlio Demir, l'attore Murat Ünalmış. Tuttavia, Demir è molto scettico nei confronti di Hunkar, soprattutto dopo aver sentito la madre parlare delle malefatte del defunto padre.

Terra Amara: Trama della soap Turca:

Terra Amara racconta storia dell'amore immenso, ma difficile e contrastato, tra il giovane e umile Yilmaz e la bella Zuleyha. Istanbul, anni '70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all'improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Nella clip caricata su Mediaset Infinity, potete trovare il video riassunto delle trame della settimana.