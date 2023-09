Terra Amara anticipazioni 16 settembre: Fekeli ripudia Yilmaz: ecco cosa è successo

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di sabato 16 settembre: la puntata va in onda alle 14:15 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna in scena sabato 16 settembre intorno alle 14:15 circa su Canale 5 con una nuova puntata in cui Fekeli ripudierà Yilmaz. La storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, fin dal suo debutto col titolo originale 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Cukurova' su Atv dal 2018 al 2022, ha catturato i cuori del pubblico. La soap è disponibile su Mediaset Infinity, dove sono caricati tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di venerdì 15 settembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 15 settembre:

Nella tenuta c'è tensione tra Saniye e Sevda. Demir interviene duramente su Saniye. Lei scopre che suo marito, Gaffur, può emigrare in Germania. Nel frattempo, Fekeli accetta il divorzio tra Yilmaz e Mujgan, ma vuole che lei rimanga ad Adana in una casa da lui acquistata e che il figlio Kerem Ali viva con il padre.

Terra Amara, anticipazioni del 16 settembre: Tutti progettano la fuga da Çukurova

Mujgan non accetta di separarsi dal figlio e progetta di farsi trasferire in una piccola località dove fuggire col bambino. Anche Yilmaz e Zuleyha progettano la loro fuga e decidono di partire nel giorno della cerimonia di celebrazione della morte di Hunkar.

Nella nuova puntata della soap: Rasit si difende dalle accuse di furto

A villa Yaman, Rasit sembra scomparso e nemmeno la sua amata Fadik sa dove sia finito. Di lì a poco lo stesso Rasit spiegherà a Fadik che è stato licenziato. Il giorno prima, infatti, per farle una sorpresa, aveva nascosto nella serra un anello, che trovato da Azize la quale, pensando fosse un regalo per lei, lo indossa. Rasit, cerca di riprendere l'anello, ma Sevda sopraggiunge e, pensando a un furto, lo licenzia. Saniye e Fadik così cercano invano di difendere Rasit, spiegando a Demir e Zuleyha l'accaduto.

Nell'episodio di sabato Yilmaz e Zuleyha fuggono con i bambini

Zuleyha e Yilmaz preparano la loro fuga. Cogliendo l'occasione della cerimonia di celebrazione della morte di Hunkar, Zuleyha scioglie un potente sonnifero nella bevanda che lei stessa prepara e che tutti bevono. Durante la notte, mentre tutti dormono sotto l'effetto del sonnifero, Yilmaz e Zuleyha fuggono con i bambini.

La fuga di Yilmaz e Zuleyha subisce l'ennesimo intoppo

Yilmaz e Zuleyha, nella notte, cercano di fuggire con i bambini nella speranza di potersi finalmente costruire una vita insieme, ma vengono fermati dalla polizia. Il Commissario avverte Demir, che va alla stazione di polizia a riprendersi i suoi figli Adnan e Leyla e chiede a Zuleyha di tornare a casa con lui.

In Terra Amara di sabato Yilmaz è ripudiato dal padre

Alla stazione di polizia, Yilmaz trova il padre Fekeli, l'uomo è furioso con lui per avergli portato via il nipote Kerem Ali senza dirgli nulla, e gli dice che non lo considera più suo figlio.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Yilmaz e Fekeli decidono che è meglio far tornare Mujgan e Behice alla villa.