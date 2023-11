Terra Amara anticipazioni 16 novembre, Demir e Gaffur: un confronto esplosivo

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di giovedì 16 novembre: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda giovedì 16 novembre, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco una breve riassunto degli eventi della puntata di mercoledì 15 novembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 15 novembre

Demir, a seguito dell'incidente del braccialetto, è furioso con Umit e decide di incontrarla per chiarire una volta per tutte che la loro relazione è finita. Umit però è reticente e Demir esasperato la minaccia.

Una volta tornata a casa, la donna trova Fikret ad aspettarla. L'uomo ha rinunciato ad andare in Germania e i due decidono di vendicarsi insieme di Demir. Umit telefona a Demir fingendosi in punto di morte e quando lui si precipita ad aiutarla, di nascosto, Fikret li fotografa insieme.

Anticipazioni del 16 novembre Mujgan Scopre la Verità su Gaffur

Nell'ultima puntata, Mujgan ha fatto una sconvolgente scoperta: Gaffur ha occupato la sua casa senza il suo consenso. La dottoressa, per questo motivo, ha litigato con Zuleyha, accusandola di non saper gestire la sua servitù.

Nella prossima puntata: La Difficile Decisione di Gulten

Gulten, di fronte al tradimento di suo fratello Gaffur, si trova costretta a prendere una decisione difficile. La donna è obbligata a denunciare il fratello a Demir, il padrone di casa.

Nell'episodio di Giovedì: Confronto Esplosivo tra Demir e Gaffur

Demir, già fuori di sé per gli eventi che si sono susseguiti, si scatena in un confronto esplosivo con Gaffur. La rabbia e la frustrazione raggiungono il loro apice quando Demir decide di cacciare Gaffur dalla tenuta.

Le clip di terra Amara

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Demir, dopo l'incidente del braccialetto, è furioso con Umit e decide di incontrarla chiudere la loro relazione.