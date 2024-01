Terra Amara anticipazioni 16 gennaio: Zuleyha parte con Hakan, Lutfiye è sconcertata

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda martedì 16 gennaio, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di lunedì 15 gennaio.

Terra Amara: riassunto della puntata del 15 gennaio

Betul scopre che Lutfiye sospetta che Fekeli non sia morto per l'infarto. Abdulkadir e Hakan pianificano un nuovo modo per danneggiare l'azienda e Hakan approfitta dell'assenza di Zuleyha per consultare un fascicolo, insospettendo Sabiha.

Betul si fa promettere da Sabiha che, d'ora in poi, riferirà a lei tutto quello che accade. Lutfiye dona viveri e vestiti ai braccianti in ricordo di Fekeli.

Anticipazioni del 16 gennaio: L'acquisto segreto di Sermin

Sermin acquista una costosa auto americana da Abdulkadir, mantenendo il segreto a tutti tranne che a Fusun, anche se la sua anomala spesa non passa inosservata.

Nella nuova puntata: I Sospetti di Lutfiye

Lutfiye e Saniye, per caso, notano Sermin tornare a casa con la nuova auto americana e si insospettiscono, ma per il momento preferiscono non parlarne con nessuno.

Nel prossimo episodio: Le Preoccupazioni di Lutfiye per la partenza di Zuleyha

Lutfiye viene a Sapere che Zuleyha è partita per Izmir. La donna, nonostante le rassicurazioni avute da parte di Saniye, appare sempre più preoccupata, finché non riceve una telefonata.

Gli sviluppi della soap turca: Il passato di Demir sarà rivelato?

Zuleyha, infatti, una volta arrivata in albergo con Hakan, decide di chiamare a villa Yaman e rassicurare tutti, in particolare Lutfiye. Il viaggio è andato bene ed ora Zuleyha può sapere la verità su una parte del passato di Demir.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Zuleyha alla ricerca della verità sul passato di Demir