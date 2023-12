Terra Amara anticipazioni 16 dicembre: Umit spara a Demir, la reazione inaspettata di Sevda

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda sabato 16 dicembre, intorno alle 14:30 su Canale 5, con nuovi episodi. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco una breve riassunto degli eventi della puntata di venerdì 15 dicembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 15 dicembre

Zuleyha manda via il dottor Ihsan perché non vuole costringere Umit ad abortire. Demir lo scopre, s'infuria, ma lei lo obbliga ad assumersi le sue responsabilità di padre.

Sevda chiede soldi e un'auto a Demir, ricattandolo di raccontare ai gendarmi dell'omicidio commesso da lei e Zuleyha. Costretto a cedere al ricatto, Demir si reca all'appuntamento con Sevda.

Anticipazioni del 16 dicembre La follia di Umit e le conseguenze su Sevda

Demir arriva in ritardo all'appuntamento con Sevda perché Saniy alla villa ha colpito Cumali, credendolo malintenzionato, per poi scoprire che è il vero padre di Uzum. Demir arriva alla gendarmeria in tempo per fermare Sevda, la riporta dalla figlia e le caccia via.

Umit rivela a Sevda che non è incinta, raggiunge Demir, con l'intenzione di ucciderlo, ma Sevda si frappone tra la figlia e Demir.

Nella prossima puntata: Kerem Ali è fuori pericolo

Cumali torna alla tenuta sano e salvo e Zuleyha decide di farlo restare. Intanto, in ospedale, Kerem Ali supera la fase critica della malattia. Per impedire che i parenti di Mujgan se lo portino via, Fekeli decide di raggiungere l'avvocato dello zio del bambino e si dirige verso Mersin con Cetin.

Nell'episodio di sabato: L'Incidente Mortale e la Decisione di Cetin

Durante il viaggio, si distrae alla guida e investe un uomo, uccidendolo. Cetin allora decide di assumersi la colpa e si costituisce. Intanto, alla villa, Zuleyha è così colpita dalle conoscenze di Betul in materia di diritto commerciale da proporle di entrare a far parte dell'azienda Yaman.

Gulten non vedendo rientrare il marito a casa, è in ansia. Lutfiye e Fekeli la informano dell'accaduto.

I sospetti di Zuleyha su Demir nel triplo appuntamento con la soap turca

Mentre Zuleyha cerca Adnan, che si è allontanato per giocare, si accorge che c'è del sangue sul paraurti dell'auto di Demir. Questo le fa pensare che sia di qualche dipendente che si è ferito nel garage.

In realtà il sangue è quello della defunta Sevda, che giace nel bagagliaio dell'automobile. Zuleyha capisce che il marito le sta nascondendo qualcosa.

Domani a Terra Amara: La Morte di Sevda e i pericoli per Demir

Demir seppellisce segretamente il corpo di Sevda. Cetin, per garantire un futuro e una famiglia a Kerem Alì, decide di addossarsi la responsabilità dell'incidente e viene arrestato, ma Fekeli non riesce ad accettare che a pagare sia Cetin e non lui.

Intanto il comandante dei gendarmi informa il procuratore che nei giorni scorsi, Sevda è andata in centrale per rilasciare una dichiarazione ma Demir le ha impedito di parlare portandola via.

