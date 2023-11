Terra Amara anticipazioni 15 novembre: Demir cade nella trappola di Umit e Fikret

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda mercoledì 15 novembre, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico.

Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity. Prima di svelare l'episodio di domani, ecco una breve riassunto degli eventi della puntata di martedì 14 novembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 14 novembre

Mujgan accusa Zuleyha di non essere in grado di gestire i servitori. Gulten, stanca dei comportamenti del fratello, si sfoga con Fadik. Le rivela anche che Gaffur ha impegnato l'atto di proprietà del suo terreno. Questa conversazione, però, viene sentita anche da qualcun altro.

Anticipazioni del 15 novembre Demir Furioso Dopo l'Incidente del Braccialetto

Umit ha piazzato il suo braccialetto nella macchina di Demir, sperando che Zuleyha capisse che suo marito la sta tradendo, proprio con la dottoressa.

Demir arrabbiato a seguito per la mossa della sua amante, prende una decisione importante riguardo alla sua relazione con Umit. La tensione tra i due raggiunge il culmine, spingendo Demir a voler chiarire definitivamente che la loro storia è finita.

Il Confronto Esplosivo tra Demir e Umit nella prossima puntata

La furia di Demir lo porta a incontrare Umit per affrontare la situazione. Tuttavia, Umit mostra una certa reticenza, e questo fa imbestialire Demir. Nella sua frustrazione, Demir arriva a minacciare la donna, cercando di ottenere chiarezza e una chiusura definitiva della loro relazione.

Fikret prepara una trappola per Demir

Nel nuovo episodio: La vendetta e vicina

Una volta tornata a casa, Umit trova Fikret ad attenderla. La trama prende una svolta inaspettata quando si scopre che Fikret ha rinunciato al viaggio in Germania per rimanere al fianco di Umit. Insieme, decidono di architettare un piano per vendicarsi di Demir, unendosi contro l'uomo che li ha delusi.

In Terra Amara di Mercoledì: Una telefonata per ingannare Demir

Umit, nel tentativo di vendicarsi, telefona a Demir fingendo di essere in punto di morte. La mossa strategica attira Demir in una trappola, spingendolo a correre in suo soccorso. Tuttavia, Fikret, agendo di nascosto, coglie l'occasione perfetta per fotografare i due insieme, rivelando così il piano che i due stanno attuando contro il marito di Zuleyha.

Le clip della soap turca

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Zuleyha consegna a Umit il suo bracciale