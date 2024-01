Terra Amara Anticipazioni 15 gennaio: Le Indagine di Lutfiye e Zuleyha su Fekeli e le mosse oscure di Hakan

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di lunedì 15 gennaio: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda lunedì 15 gennaio, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di domenica 14 gennaio alle 21:30.

Terra Amara: riassunto della puntata del 14 gennaio alle 21:30

Zuleyha viene ricattata da due donne che minacciano di rivelare la relazione passata tra Demir e Hulya, la sorella del socio Hakan, a meno che non paghi.

Ayten mostra a Zuleyha una lettera sconvolgente, rivelando la relazione tra Demir e Hulya. La lettera racconta del tentato suicidio di Hulya dopo essere stata abbandonata da Demir. Determinata a capire la verità, Zuleyha si dirige verso l'albergo dove le due donne si trovano.

Dopo la denuncia di Betul sul presunto furto di Ercan, Zuleyha licenzia il dipendente, ignara del fatto che Betul lo ha incastrato con prove false dopo averlo sedotto, temendo che potesse ostacolare i suoi piani.

Lutfiye e Saniye scoprono una ricevuta di un ristorante di Isparta nella giacca di Fekeli.

Anticipazioni del 15 gennaio: Lutfiye Dubita sulle cause della Morte di Fekeli

La morte di Fekeli ha lasciato molti dubbi, soprattutto in Zuleyha che lo ha confidato ad Hakan. Ora Betul scopre che anche Lutfiye sospetta che Fekeli non sia morto a cuasa di un infarto ma sia stato ucciso.

Nel frattempo Abdulkadir e Hakan continuano a tramare per distruggere gli Yaman e pianificano un nuovo modo per danneggiare l'azienda.

Nel prossimo episodio: I Sospetti di Sabrina

Hakan, approfittando dell'assenza di Zuleyha, consulta un fascicolo che potrebbe contenere informazioni importanti per mettere in atto il suo piano contro l'azienda di Demir. Sabiha, che si accorge della mossa dell'uomo, inizia a preoccuparsi.

Nella nuova puntata: La mossa di Betul

Betul, venuta a sapere delle preoccupazioni di Sabiha si fa promettere che da ora in poi le riferirà tutto ciò che accade in sua assenza. Una mossa astuta della donna per tenere la situazione sotto controllo.

Nel prossimo capitolo della soap turca: Lutfiye Onora la Memoria di Fekeli

In un gesto toccante, Lutfiye dona viveri e vestiti ai braccianti in ricordo di Fekeli, creando un momento di emozionante compassione e onorando la memoria di uno degli uomini più amati di Cukurova.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il mistero dietro la morte di Fekeli si infittisce: incidente o altro?