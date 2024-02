Terra Amara anticipazioni 15 febbraio: Fikret sospeso tra gelosia per Zuleyha e amore per il piccolo Kerem Ali

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di giovedì 15 febbraio: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda giovedì 15 febbraio, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di mercoledì 14 febbraio

Terra Amara: riassunto della puntata del 14 febbraio

Colak afferma di volersi riprendere i terreni che Demir gli aveva sottratto anni prima. Per questo, manda i propri uomini a rubare il raccolto dei terreni di Zuleyha.

Anticipazioni del 15 febbraio ore 14.10: La decisione di Fikret

Fikret, ancora profondamente innamorato di Zuleyha, si trova di fronte a un bivio emotivo. Nonostante i suoi sentimenti per lei, è tormentato dal dolore di vederla sposare il suo rivale in amore, Mehmet. Per questo Fikret confida a Zuleyha la sua lotta interiore e la sua incapacità di partecipare al matrimonio imminente.

Nel prossimo episodio: Una nuova casa per Kerem Ali

In un atto di altruismo e amore, Fikret prende una decisione che cambierà il corso delle sue relazioni e della sua vita. Decide di andare a prendere Kerem Ali, il figlio orfano di Müjgan e Demir, e di portarlo a vivere con lui, offrendogli una nuova famiglia e un ambiente sicuro e amorevole.