Terra Amara anticipazioni 15 dicembre: Zuleyha salva Umit, Sevda minaccia Demir

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di venerdì 15 dicembre: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda venerdì 15 dicembre, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco una breve riassunto degli eventi della puntata di giovedì 7 dicembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 14 dicembre

Gli uomini di Demir hanno rintracciato Umit e la portano in un luogo segreto dove, l'indomani, la donna subirà un'interruzione di gravidanza.

Sevda si reca, disperata, a villa Yaman cercando l'appoggio di Zuleyha, ricevendo però un rifiuto.

Sarà Betul a dire a Sevda dove si trova sua figlia. Le condizioni di

Kerem Ali peggiorano, ma i medici lo salvano. Coskun capisce che Fikret, Fekeli e Lutfiye sono la vera famiglia del bambino e decide di lasciarlo con loro.

Anticipazioni del 15 dicembre: La decisione di Zuleyha fa infuriare di Demir

Zuleyha prende una forte decisione riguardo al suo futuro con Umit e respinge il dottor Ihsan per non costringere Umit a un aborto.

Demir, venendo a conoscenza di ciò, si infuria, ma la determinazione di Zuleyha lo costringe ad affrontare le sue responsabilità di padre.

Il ricatto di Sevda e la pressione su Demir

Sevda, in un momento di disperazione, chiede denaro e un'auto a Demir, minacciandolo di rivelare alle autorità l'omicidio commesso da lei e Zuleyha.

Costretto a cedere al ricatto, Demir si trova coinvolto in un appuntamento cruciale con Sevda, dove le tensioni raggiungono il loro apice.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Sevda arriva nel luogo dove Demir tiene nascosta Umit.