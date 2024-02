Terra Amara anticipazioni 14 febbraio: Colak deruba Zuleyha, Betul assetata di vendetta contro Fikret!

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di mercoledì 14 febbraio: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda mercoledì 14 febbraio, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di rivelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di martedì 13 febbraio.

Terra Amara: riassunto della puntata del 13 febbraio

Lutfiye è costretta a partire alla volta di Bursa dopo aver appreso la notizia della morte di Kayhan, figlio di Muzaffer.

Anticipazioni del 14 febbraio: Il ritorno di Colak e le sue rivendicazioni

Colak, uscito di prigione, dichiara di volersi riprendere i terreni sottratti anni prima da Demir, mandando i suoi uomini a rubare il raccolto dagli alberi sui terreni di Zuleyha.

Nel prossimo episodio: La vendetta contro Fikret

Betul desidera impossessarsi del filmino che sembra incriminare Fikret per vendicarsi del suo ex promesso sposo. Per farlo, intraprende un piano ingegnoso che coinvolge Vahap.

Nella nuova puntata: Il piano di Betul

Betul, fingendo di voler sedurre Vahap, gli versa un sonnifero nel bicchiere per rubare il filmino incriminante. Tuttavia, Vahap si risveglia troppo tardi, e solo allora si rende conto dell'inganno e che Betul è scappata con la pellicola.