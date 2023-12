Terra Amara anticipazioni 14 dicembre: Demir rapisce Umit per farla abortire, Kerem Ali ha la meningite

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda giovedì 14 dicembre, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco una breve riassunto degli eventi della puntata di mercoledì 13 dicembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 13 dicembre

Un avvocato si trova alla proprietà per portare via Kerem Ali, ma viene cacciato via. Nel frattempo, Nazire avverte Fekeli che il piccolo sta male, così Fikret e gli zii lo portano di corsa in ospedale. Kerem Ali è affetto da meningite e dovrà passare la notte in terapia intensiva.

Anticipazioni del 14 dicembre: Umit catturata dagli uomini di Demir

Nel nuovo sviluppo della trama, gli uomini di Demir hanno localizzato Umit, conducendola in un luogo segreto dove, il giorno successivo, sarà sottoposta a un'interruzione di gravidanza.

Nel frattempo, Sevda, disperata, si rivolge a villa Yaman cercando il supporto di Zuleyha, ma riceve un freddo rifiuto.

Nella prossima puntata: Betul rivela a Sevda la posizione di sua figlia

La svolta avviene quando Betul, comprensiva della disperazione di Sevda, decide di rivelarle il luogo in cui si trova sua figlia, fornendole una scintilla di speranza nella difficile situazione.

Nel nuovo episodio: Il salvataggio di Kerem Ali

Nel frattempo, le condizioni di Kerem Ali peggiorano, ma grazie all'intervento tempestivo dei medici, il bambino viene salvato, portando un momento di sollievo nella narrativa.

Domani nella sopa turca: La scelta di Coskun

Coskun, comprendendo la vera affinità familiare del bambino, prende una decisione sorprendente: decide di lasciare il piccolo sotto la custodia di Fikret, Fekeli e Lutfiye, riconoscendoli come la vera famiglia del bambino.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Kerem Alì è in pericolo di vita e tutti sono preoccupati per lui.