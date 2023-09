Terra Amara anticipazioni 13 settembre: Zuleyha volta le spalle a Yilmaz, ecco cosa succederà

Ecco le anticipazioni di Terra Amara che torna in scena mercoledì 13 settembre intorno alle 14:10 circa su Canale 5 con una nuova puntata in cui Zuleyha salva Mujgan e Kerem Ali. La storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, fin dal suo debutto col titolo originale 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Cukurova' su Atv dal 2018 al 2022, ha catturato i cuori del pubblico. La soap è disponibile su Mediaset Infinity, dove sono caricati tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di martedì 12 settembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 12 settembre

Mujgan è distrutta perché Yilmaz non le permette di vedere Kerem Ali e decide di rivolgersi a Zuleyha che, colpita dalla sofferenza di Mujgan, rapisce Kerem Ali e lo porta alla madre per un breve saluto. Mujgan però tenta di scappare con il figlio. Entrambi cadono in un fiume in piena e vengono trascinati via dalla corrente.

Terra Amara, anticipazioni del 13 settembre: Un salvataggio nelle acque pericolose

Mujgan e Kerem Ali sono trascinati dalle correnti del fiume, ma fortunatamente Zuleyha riesce a salvarli, il tutto sotto lo sguardo attento di Hayri, che immediatamente riferisce l'incidente a Demir.

Nella nuova puntata della soap: la rabbia di Zuleyha verso Damir

Zuleyha, a causa di questa disavventura, si rende conto che Demir l'ha nuovamente fatta seguire da uno dei suoi uomini, nonostante le avesse promesso che non l'avrebbe più fatto.

Nell'episodio di mercoledì Zuleyha difende Mujgan

Quando Yilmaz scopre che la vita di suo figlio è stata messa in pericolo da Mujgan la minaccia. Zuleyha, che è testimone della scena, interviene in difesa della dottoressa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Azize trova l'anella che doveva essere di Fadik.