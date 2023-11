Terra Amara anticipazioni 13 novembre, Umit vuole vendicarsi di Demir: ecco il suo piano

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di lunedì 13 novembre: la puntata va in onda alle 14:30 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda lunedì 13 novembre, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio della terza stagione.

La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Anticipazioni del 13 novembre di Terra Amara: la vendetta di Umit

Mujgan mette un braccialetto di Umit nell'auto di Demir, su richiesta della dottoressa che ha deciso di vendicarsi dell'ex amante, che le ha preferito Zuleyh.

Zuleyha scopre il braccialetto di Umit

Nel prossimo episodio: La Paura di Demir e Sevda

Quando Zuleyha scopre il braccialetto di Umi, Demir le racconta di avere dato un passaggio alla dottoressa alcuni giorni prima. Lei gli crede, ma Demir e Sevda temono che Umit abbia deciso di far scoprire a Zuleyha il tradimento del marito.

Gaffur non può entrare nella sua casa, messo alla porta da Saniye

Nella puntata di lunedì: Gaffur ostaggio di Saniye

Gaffur non può ancora entrare in casa propria per volere di Saniye. Così, decide di farsi un bagno nella casa di Mujgan che si trova all'interno della tenuta degli Yaman.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Fekeli regala a Lutfiye un'ampia dependance dove lei potrà dedicarsi alle sue passioni.