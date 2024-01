Terra Amara anticipazioni 13 gennaio: Zuleyha chiede a Fekeli di restare, Hakan si dichiara colpevole

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di sabato 13 gennaio: la puntata va in onda alle 14:35 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda sabato 13 gennaio, intorno alle 14:35 su Canale 5, con un nuovo triplo appuntamento. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di venerdì 12 gennaio.

Terra Amara: riassunto della puntata del 12 gennaio

Fikret è sempre più sospettoso nei confronti di Hakan e non riesce ad accettare il fatto che lui stia passando tanto tempo con Zuleyha. Lutfiye gli intima di non immischiarsi negli affari di Zuleyha, ma il nipote non le dà ascolto.

Mentre Hakan e Zuleyha visitano l'aranceto dell'azienda, Fikret li raggiunge e mette alle strette Hakan. Esasperato, sembra che stia per picchiarlo, ma Zuleyha interviene e gli chiede in lacrime di non crearle altri problemi.

Più tardi, Fikret cerca di scusarsi con Zuleyha ma la loro conversazione sfocia nuovamente in una discussione.

Anticipazioni del 13 gennaio: Sermin e la Sua Vendetta

Sermin, desiderosa di redimersi agli occhi di Lutfiye, medita vendetta contro Saniye per un incidente che ha rotto una gamba. Nel frattempo, l'arrivo di una misteriosa donna alla villa sconvolge il tranquillo scenario, con richieste insistenti di vedere Demir.

Nel nuovo episodio: Turbamenti a Villa Yaman - Relazioni Complicate e Vendette Incombenti

La convivenza della famiglia Fekeli a villa Yaman alimenta i pettegolezzi su una possibile relazione tra Fikret e Zuleyha vista anche la perdurante assenza di Demir. Luftiye per far tacere le voci vorrebbe andare via dalla villa ma Zuleyha sola e depressa le chiede e ottiene che resti.

Nella prossima puntata: la confessione di Hakan

Hakan sulla tomba di Fekeli si dichiara colpevole della sua morte. Betul viene invitata da Fikret a vigilare sul comportamento di Hakan nei confronti di Zuleyha. Betul e Fikret vivono una notte d'amore e lei pensa già al matrimonio con Fikret ma viene gelata dal suo atteggiamento distaccato.

Gli sviluppi della soap turca: L'arrivo di una donna misteriosa

Si discute sull'arrivo alla villa di una certa Ayten che ha chiesto di Demir senza dare spiegazioni. Sermin vuole vendicarsi di Saniye rea di averla volontariamente investita con la sua auto e concorda con Fusun la vendetta tentando di truffarla. Saniye non ci casca.

Nel triplo appuntamento pomeridiano: Betul tra Intrighi e Amori

Fikret e Betul hanno passato la notte insieme. Fusun li ha visti lanciarsi sguardi languidi durante l'appuntamento e informa Sermin della novità. Ma Fikret non è l'unico uomo interessato a Betul.

Anche Ercan è stato sedotto dalla donna e ora le propone di fare un fine settimana ad Ankara con lui.

Sabato a Terra Amara: I Sogni di Gaffur e Rasit

Nel frattempo, Gaffur e Rasit hanno usato tutti i loro risparmi per acquistare dei terreni e sognano di diventare ricchi vittime però della truffa di Sermin visto che quei terreni sono destinati a essere espropriati dallo Stato.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Fikret non si fida di Mehmet Kara.