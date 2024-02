Terra Amara anticipazioni 13 febbraio: Fikret offre rifugio a Betul, Lutfiye affronta una notizia devastante!

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda martedì 13 febbraio, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di lunedì 12 febbraio.

Terra Amara: riassunto della puntata del 12 febbraio

Gulten e Cetin scoprono che presto saranno genitori e condividono la loro gioia con tutte le persone a loro care. Betul e Sermin, cadute ormai in disgrazia, si trasferiscono in una casa modesta e lì Sermin avrà uno spiacevole incontro con un reporter che cercherà in tutti i modi di scoprire per quale motivo siano state cacciate di casa da Zuleyha.

Hasmet Colak, uno degli storici signori di Cukurova, è uscito di prigione dopo diciotto anni e vuole farsi restituire i terreni di sua proprietà di cui Demir si è appropriato indebitamente. Zuleyha non ha alcuna intenzione di cedere al ricatto e minaccia di portarlo in tribunale.

Anticipazioni del 13 febbraio: Fikret offre a Betul un rifugio

Fikret propone a Betul di trasferirsi nella sua casa nel vigneto per evitare sguardi indiscreti e rimanere a Cukurova in un ambiente più tranquillo. Lei e Sermin sono state cacciate di casa da Zuleyha.

Nel nuovo episodio: Lutfiye torna a Bursa

Lutfiye è costretta a partire per Bursa dopo aver appreso della morte di Kayhan, figlio di Muzaffer, affrontando così una tragedia familiare.