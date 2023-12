Terra Amara anticipazioni 13 dicembre: Kerem Ali è grave: disperata corsa in ospedale di Fekeli per salvarlo

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di mercoledì 13 dicembre: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda mercoledì 13 dicembre, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco una breve riassunto degli eventi della puntata di nartedì 12 dicembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 12 dicembre

Fekeli ha fatto domanda di adozione per Kerem Alì e informa Luftiye dell'esistenza di due parenti di Mujgan, madre e fratello, che potrebbero avanzare diritti sull'affidamento del bambino.

Umit è spaventata perché crede che Demir voglia ucciderla e cerca l'aiuto di Fikret al quale confessa di essere incinta. L'uomo si offre di farla scappare, ma viene richiamato alla proprietà di Fekeli per un problema grave.

Anticipazioni del 13 dicembre: un avvocato cerca di portare via Kerem Ali

Dopo la morte di Mujgan un avvocato tenta di portare via Kerem Ali dalla proprietà, ma la situazione si fa tesa e viene cacciato via. Fekeli vuole a tutti i costi proteggere il figlio della dottoressa ed adottarlo.

Nella prossima puntata: Una disperata corsa in ospedale

Nel frattempo, Nazire avverte Fekeli che Kerem Ali sta male e le sue condizioni sembrano gravi. Dopo la disperata corsa in ospedale, I medici gli diagnosticano una meningite, il piccolo è in una situazione critica, con la necessità di trascorrere la notte in terapia intensiva.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Gaffur chiede a Saniye il perchè ha licenziato Cumali.