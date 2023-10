Terra Amara, anticipazioni 12 ottobre: Zuleyha commemora Hunkar, ecco cosa ha deciso di fare

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di giovedì 12 ottobre: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna in scena giovedì 12 ottobre intorno alle 14:10 circa su Canale 5 con una nuova puntata in cui Zuleyha commemora Hunkar. La storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, fin dal suo debutto col titolo originale 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, ha catturato i cuori del pubblico. La soap è disponibile su Mediaset Infinity, dove sono caricati tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di mercoledì 11 ottobre.

Terra Amara: riassunto della puntata dell'11 ottobre

Demir e Umit cedono ai sentimenti, così come Fikret e Mujgan. Per volere di Mujgan, Gulten e Cetin liberano la casa dove si erano sistemati dopo il matrimonio. Mujgan accompagna all'appartamento sua zia Behice, secondo la quale Zuleyha avrebbe nascosto l'eredità di Yilmaz, per rovinare loro la vita.

Anticipazioni del 12 ottobre: la decisione di Zuleyha

In balia dei suoi sentimenti contrastanti per Demir, Zuleyha, nel tentativo di distrarsi, organizza con l'assistenza di Sermin una raccolta fondi in memoria di Hunkar.

Zuleyha e Sermin prendono la decisione di mettere all'asta gli abiti di Hunkar, destinando il ricavato all'Istituto di Tutela dell'Infanzia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Fikret e Mujgan continuano a vivere la loro storia d'amore.