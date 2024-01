Terra Amara anticipazioni 12 gennaio, Fikret geloso di Hakan, Zuleyha in lacrime: 'Non crearmi altri problemi'

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda venerdì 12 gennaio, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di giovedì 11 gennaio alle 21:30

Terra Amara: riassunto della puntata in prima serata di giovedì 11 gennaio

Fekeli è scomparso e Lutfiye teme il peggio. Zuleyha partecipa a una cena degli esportatori, mentre Betul è esclusa. Nel frattempo, Fekeli viene trovato morto da Gaffur e Rasit, e Aykut conferma che è morto per un infarto.

Zuleyha scopre che Demir non è mai stato in Siria, ma Fikret viene arrestato per aver aggredito il procuratore. Hakan riesce a far scarcerare Fikret, che apprende la morte di Fekeli.

Tutta Cukurova è addolorata, ma sia Lutfiye che Zuleyha dubitano delle circostanze della morte di Fekeli e condividono i loro sospetti con Hakan.

Anticipazioni del 12 gennaio: Il Sospetto di Fikret nei Confronti di Hakan

Fikret è sempre più sospettoso nei confronti di Hakan e sul rapporto che ha stabilito con Zuleyha.

Lutfiye cerca di fermare Fikret, intimandogli di non interferire nella vita di Zuleyha. Tuttavia, il nipote sembra determinato a ignorare questo avvertimento

Nella prossima puntata: Il confronto nell'Aranceto

Durante la visita all'aranceto aziendale, Fikret affronta Hakan, portando la situazione al limite. Il rischio di un confronto fisico è imminente, ma l'intervento di Zuleyha impedisce che i due vengano alle mani.

Nel nuovo episodio: La Richiesta di Zuleyha a Fikret

Zuleyha, in lacrime, supplica Fikret chiedendogli di evitare ulteriori complicazioni. Successivamente, Fikret cerca di scusarsi con Zuleyha, ma la conversazione si trasforma nuovamente in una discussione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, la cerimonia di circoncisione si è conclusa e Zuleyha ringrazia tutti per l'aiuto