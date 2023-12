Terra Amara anticipazioni 12 dicembre: Umit chiede rifugio a Fikret ma resta sola e senza soldi

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di martedì 12 dicembre: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda martedì 12 dicembre dicembre, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco una breve riassunto degli eventi della puntata di lunedì 11 dicembre.

Terra Amara: riassunto della puntata dell'11 dicembre

Umit, senza stipendio poiché sospesa dalla Direzione sanitaria per lo scandalo delle foto e ricercata da Demir, tenta la fuga ma perde i soldi che la madre le aveva procurato e deve rivolgersi a Fikret. Saniye licenzia Cumali, sospettato di molestare Uzum.

Terra Amara, anticipazioni del 12 dicembre: Fekeli si confida con Luftiye sul futuro di Kerem Alì

Dopo la morte di Mujgan, Fekeli, avendo presentato la domanda di adozione per Kerem Alì, figlio della dottoressa, svela a Luftiye l'esistenza di parenti di Mujgan che potrebbero rivendicare diritti sull'affidamento del bambino.

Nella prossima puntata: L'Angoscia di Umit e il Segreto Svelato a Fikret

Umit è spaventata perché crede che Demir voglia ucciderla e rivela a Fikret la sua gravidanza e la paura di essere in pericolo.

Fikret le offre il suo sostegno per aiutarla a fuggire, ma un grave problema alla proprietà di Fekeli richiama l'uomo, gettando un'ombra di incertezza sulla fuga di Umit.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Umit, ricercata da Demir, tenta la fuga.