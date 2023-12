Terra Amara anticipazioni 12 dicembre: Demir è indagato per omicidio, Leyla è ancora nelle mani dei rapitori

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di martedì 19 dicembre: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda martedì 19 dicembre, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di lunedì 18 dicembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 18 dicembre

Demir delega Betul, responsabile dell'azienda Yaman, ignorando la vendetta che la donna medita nei confronti di Adnan Yaman, reo di essersi appropriato dell'azienda che in realtà è stata fondata da suo nonno Serafettin insieme a Adnan il padre di Demir.

Gli Yaman subiscono una serie di attacchi: ultimo in ordine di tempo, il rapimento di Leyla, che scatena l'ira di Zuleyha nei confronti di Umit. Quest'ultima è tenuta prigioniera da Sermin, per volere di Demir, ed è ritenuta da Zuleyha responsabile del rapimento della figlia.

Anticipazioni del 19 dicembre: Demir è indagato per omicidio

La Procura apre un fascicolo su Demir, indiziato per l'omicidio di Sevda. La donna, in realtà è stata uccisa da Umit, la figlia. Sveda si è interposta tra Umit e Demir quando la dottoressa ha cercato di sparare al suo ex amante.

Nel prossimo episodio: Il rapimento di Leyla

Demir, insieme a Fikret, sta conducendo un'indagine sul rapimento della piccola Leyla, poiché è convinto, grazie alle diritte del fratellastro, che l'artefice possa essere Hakan Gusumoglu. Quest'ultimo è un ex socio di Demir, amareggiato per essere stato abbandonato proprio nel momento del bisogno.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Demir delega Betul responsabile dell'azienda Yaman.