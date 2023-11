Terra Amara anticipazioni 11 novembre: Fekeli ha un infarto dopo una tragica scoperta

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di sabato 11 novembre: la puntata va in onda alle 14:30 circa su Canale 5.

Ecco un'anteprima della trama di Terra Amara che tornerà in onda sabato 11 novembre, intorno alle 14:30 su Canale 5, con un triplo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco una breve riassunto degli eventi della puntata di venerdì 10 novembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 10 novembre

Demir torna a casa coperto di sangue. L'indomani racconta a Zuleyha di aver fatto a botte con Ramazan il vetraio perché ha insultato Sevda. Zuleyha si reca alla vetreria e distrugge tutto con una spranga di ferro, attirando l'attenzione dei passanti e guadagnandosi una denuncia.

Umit, approfittando dell'amicizia con Zuleyha, si presenta a casa Yaman, senza avvisare, con un piano che però fallisce. Fekeli regala a Lutfiye un'ampia dependance dove lei potrà dedicarsi alle sue passioni.

Anticipazioni dell'11 novembre: Mujgan Mette Fikret di Fronte a una Scelta Difficile

Mujgan chiede a Fikret di scegliere tra l'amore e la sete di vendetta. Zuleyha e Saniye fanno visita ai braccianti delle baracche e lì Saniye confessa che la sua opinione su Sevda è cambiata.

Mujgan da un ultimatum a Fikret

Nel prossimo episodio: Uzum e la Radio Rubata da Gaffur

Uzum sfoggia il suo inglese, ma non può seguire la lezione alla radio perché Gaffur l'ha rubata. Demir si ferma per prestare soccorso a un uomo con l'auto in panne, ma viene colpito alla testa. Chi sarà il misterioso aggressore.

Nella puntata di sabato: Sevda chiede a Umit di farsi da parte

La storia tra Demir e Umit prosegue e Sevda decide di parlare di nuovo con la dottoressa per costringerla a chiudere la relazione con Demir. Nel frattempo, si consuma l'incontro-scontro tra Demir e Fikret.

Demir è colpito alla testa da uno sconosciuto

Domani a Terra Amara: Lutfiye è preoccupata per Fikret

Sermin, dopo aver accompagnato Fadik e Rasit a fare un servizio fotografico per il loro fidanzamento, incontra in città Lutfiye, zia di Fikret, con la quale si ferma a parlare. Nel corso della conversazione, Lutfiye vede passare Fikret e, preoccupata per il nipote lo segue.

Nell'ultima puntata della settimana: Emergenza nella Scuderia di Villa Yaman

Mentre Zuleyha, Sevda e Gulten si trovano nella scuderia di villa Yaman, un bracciante corre da loro a chiedere aiuto perché la figlia di una delle braccianti ha avuto un incidente. Le tre donne corrono in aiuto della bambina e la portano in ospedale. Sarà Umit a soccorrere e curare la piccola.

Il piano di Fikret è smascherato

Le anteprime della soap turca: Demir scopre il piano di Fikret

Demir capisce che l'autore dei manifesti che stanno minando la reputazione degli Yaman è Fikret. Di conseguenza capisce che è lo stesso Fikret l'autore di un fallito attentato ai danni dell'azienda e rimprovera Zuleyha di avergli taciuto ciò che sapeva di lui.

Fekeli rischia la vita

Nel triplo appuntamento dell'11 novembre: Rivelazioni e Infarto per Fekeli

La voce dell'attentato giunge a Fekeli che si reca con Luftiye nel "covo" di Fikret e lì viene colto da un infarto nello scoprire che è proprio il nipote l'autore dell'attentato.

Le clip di Terra Amara

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Demir torna a casa coperto di sangue dopo la rissa con Ramazan.