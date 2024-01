Terra Amara anticipazioni 11 gennaio: Fekeli fa una scoperta che potrebbe costargli caro

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di giovedì 11 gennaio: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda Giovedì 11 gennaio, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio della terza stagione. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di mercoledì 10 gennaio.

Terra Amara: riassunto della puntata del 10 gennaio

Hakan, facendosi passare per Mehmet Kara, continua a farsi benvolere da tutti a Cukurova. Il rapporto tra Zuleyha e Fikret inizia a essere al centro di molti pettegolezzi, al punto che Lutfiye prega Fekeli di trovare un'altra casa e andar via da villa Yaman.

Fikret e Cetin, intanto sono ancora in Siria nella speranza di trovare Demir, ma quando Sahap svela loro che la lettera non può essere partita da lì, i due si convincono definitivamente che Demir è stato rapito.

Anticipazioni dell'11 gennaio: Fekeli alle Prese con una Rivelazione Scioccante

Fekeli si trova di fronte a una sconvolgente scoperta sulla vera identità di Mehmet Kara. Ciò accade in modo casuale, portando Fekeli ad indagare in maniera approfondita sull'accaduto.

Nel prossimo episodio: La Minaccia di Abdulkadir

Per ottenere la conferma delle sue sospetti, Fekeli minaccia Abdulkadir, esigendo che lui sveli la verità su Mehmet Kara. Il confronto diventa teso, e Fekeli è determinato a smascherare l'impostore, ma ciò che accade successivamente è un imprevisto che cambierà tutto.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: La cerimonia si è conclusa e Zuleyha ringrazia tutti per l'aiuto, specialmente quello di Lutfiye.