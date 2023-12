Terra Amara anticipazioni 11 dicembre: Umit è in fuga e senza soldi, Demir è sulle sue tracce

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di lunedì 11 dicembre: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda lunedì 11 dicembre, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Terra Amara, anticipazioni dell'11 dicembre: Umit sospesa dalla Direzione Sanitaria

Umit si trova in una situazione difficile: è stata sospesa dalla Direzione Sanitaria a causa dello scandalo delle foto. La dottoressa ora è senza stipendio e si trova in in una posizione delicata, costringendola a cercare soluzioni alternative.

Nella prossima puntata: La fuga di Umit e l'incontro con Demir

Per evitare le conseguenze dello scandalo, Umit tenta la fuga, ma le cose si complicano quando perde i soldi che la madre le aveva procurato per il suo allontanamento. Nel frattempo, Demir la ricerca, creando ulteriori tensioni nella vita di Umit.

Nel prossimo episodio: La ricerca di rifugio e l'aiuto di Fikret

Con poche opzioni a disposizione, Umit si rivolge a Fikret per chiedere aiuto. La sua ricerca di rifugio e sostegno diventa un elemento chiave nella sua lotta contro le conseguenze dello scandalo e le difficoltà finanziarie.

Licenziamento di Cumali e i sospetti di molestie su Uzum da parte di Saniye

Nel frattempo, la situazione lavorativa si complica ulteriormente quando Saniye licenzia Cumali, sospettato di molestare Uzum. Questo evento aggiunge ulteriori complicazioni e tensioni al contesto già problematico.

Le clip di Terra Amara

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Zuleyha riferisce a Gulten di aver scoperto che Umit è incinta di Demir.