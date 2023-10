Terra Amara, anticipazioni 10 ottobre: Zuleyha sconvolta, ecco cosa ha scoperto su Demir

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di martedì 10 ottobre: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna in scena martedì 10 ottobre: intorno alle 14:10 circa su Canale 5 con una nuova puntata in cui Fikret capisce di essere innamorato di Mujgan. La storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, fin dal suo debutto col titolo originale 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, ha catturato i cuori del pubblico. La soap è disponibile su Mediaset Infinity, dove sono caricati tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di lunedì 9 ottobre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 9 ottobre

Mujgan è decisa a lasciare la casa di Fekeli. Per trasferirsi nella casa lasciatale in eredità da Yilmaz, deve chiedere a Gulten e Cetin di traslocare altrove. La reazione di Saniye è esplosiva, vuole informare Fekeli e Zuleyha affinché intervengano, ma Gulten la convince a non farlo, preoccupata di eventuali ritorsioni da parte di Behice e Mujgan.

Anticipazioni del 10 ottobre: Fikret è innamorato di Mujgan

Fikret, dopo aver baciato Mujgan, parlando con Bahtiyar, si rende conto di essere innamorato di lei. Mujgan è però la moglie di Demir, l'uomo che Fikret detesta e desidera rovinare.

Nella nuova puntata della soap: Zuleyha osserva Demir in maniera diversa

Fikret non è l'unico a prendere consapevolezza dei propri sentimenti anche Zuleyha si trova a fare i conti con ciò che prova realmente per Demir, quando lui esce di casa all'ora di cena senza dare spiegazioni e tarda a rientrare.

Nel prossimo episodio: Umit seduce Demir

Umit, il nuovo primario dell'ospedale di Çukurova, ha chiamato Demir con la scusa di una tubatura rotta. Sfruttando l'occasione, la dottoressa ha confessato i suoi sentimenti, rivelando di desiderarlo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Fikret continua a spiegarsi con Fekeli