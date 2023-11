Terra Amara anticipazioni 10 novembre: Zuleyha è nei guai, ecco perchè rischia la prigione

Ecco un'anteprima della trama di Terra Amara che tornerà in onda venerdì 10 novembre, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco una breve riassunto degli eventi della puntata di giovedì 9 novembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 9 novembre

Fikret capisce che Umit è innamorata di Demir. Tornato a casa, dopo il viaggio con Zuleyha, Demir va a un ristorante per incontrare Erkan e il suo amico Dursun con il quale dovrebbe negoziare per acquistare un suo terreno che è accanto al magazzino di Kavakli ma le cose non vanno come previsto e Demir aggredisce Ramazan, che lo aveva provocato facendo battute su Sevda.

Anticipazioni del 10 novembre: Demir Torna a Casa Insanguinato

Demir fa ritorno a casa coperto di sangue, svelando a Zuleyha di aver avuto uno scontro violento con Ramazan, il vetraio del luogo, a causa di offese rivolte a Sevda. L'indomani, decide di raccontare dettagliatamente l'incidente a Zuleyha.

Zuleyha è nei guai

Nel prossimo episodio: Furia di Zuleyha e Conseguenze Inaspettate

Zuleyha, spinta dall'ira e dalla volontà di difendere l'onore di Sevda, si reca alla vetreria e, armata di una spranga di ferro, la distrugge completamente. L'azione attira l'attenzione dei passanti e porta a conseguenze legali, con Zuleyha che si trova a fronteggiare una denuncia.

Nella puntata di venerdì: Umit e il Fallito Piano Sorpresa

Umit, approfittando dell'amicizia con Zuleyha, si presenta improvvisamente a casa Yaman con un piano che, tuttavia, si rivela un fallimento.

In Terra Amara del 10 novembre: Regalo di Fekeli a Lutfiye

Fekeli decide di fare un gesto significativo regalando a Lutfiye un'ampia dependance. Questo generoso dono permetterà a Lutfiye di dedicarsi alle sue passioni in uno spazio più ampio e personale.

