Terra Amara anticipazioni 10 febbraio: Betul accusa Zuleyha che si vendica

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di sabato 10 febbraio: la puntata va in onda alle 14:35 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda sabato 10 febbraio, intorno alle 14:35 su Canale 5, con un nuovo triplo appuntamento. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di venerdì 9 febbraio 21:30.

Terra Amara: riassunto della puntata del 9 febbraio ore 21:30

Hakan cerca la verità sull'omicidio di Zuleyha, cercando Mahmut in prigione. Sferra un pugno al Procuratore e finisce in carcere. Abdulkadir collabora per silenziare Mahmut. Zuleyha scopre la vendita dei terreni di Betul, vendicandosi.

Anticipazioni del 10 febbraio: Betul cercano di mettere in cattiva luce Zuleyha

Il giornale di Cukurova pubblica un'intervista in cui Sermin e Betul cercano di mettere in cattiva luce Zuleyha, descrivendola come un'arrampicatrice sociale.

Nel nuovo episodio: La risposta della donna

Furiosa per le bugie dette sul suo conto, Zuleyha decide di convocare dei giornalisti e di mostrare loro i documenti che provano come Betul abbia agito alle sue spalle, abusando del potere derivante dalla procura di Demir.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Zuleyha racconta a Saniye di essere stata derubata da Betul.