Terra Amara anticipazioni 1° novembre: Zuleyha è scomparsa, Demir è smascherato

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che ritorna in onda mercoledì 1° novembre intorno alle 14:10 su Canale 5 con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, protagonista di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a conquistare i cuori del pubblico. Tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, effettuiamo una breve rassegna degli eventi della puntata di martedì 31 ottobre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 31 ottobre

Demir, durante un weekend romantico, decide di rivelare a Umit che è stanco di aspettare Zuleyha, che le chiederà il divorzio e loro due andranno a vivere insieme. Sevda è sconvolta dal comportamento di Adnan Yaman, uomo che ha amato e per il quale ha lasciato le scene. Fikret dice a Bathiyar che, pur amando Mujgan, non può legarsi a lei perché non vuole trascinarla nel baratro della vendetta contro Demir Yaman. L'annuncio che Demir ha fatto pubblicare sui giornali scuote tutta la città.

Anticipazioni del 1° novembre: La tensione aumenta

Mentre la tensione cresce, Fekeli e Cetin cercano di evitare un sanguinoso regolamento di conti, soprattutto ora che sono a conoscenza della verità sulle intenzioni di Fikret.

Nel prossimo episodio: Zuleyha affronta Fikret

Zuleyha vede Fikret nei pressi della loro azienda e lo segue in auto. La donna decide di affrontarlo per scoprire cosa stia nascondendo. Zuleyha lascia l'automobile incustodita, e un ladro ne approfitta per rubare la vettura. La ragazza si ritrova così isolata.

Nella nuova puntata della soap: Demir è smascherato

Sermin, Sevda e Saniye sono preoccupate per il ritardo di Zuleyha, che non è riuscita a tornare a casa dopo il furto subito. Nel tentativo di rintracciare Demir per informarlo della scomparsa di sua moglie, scoprono che non è ad Ankara come aveva dichiarato.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Demir decide di rivelare a Umit che vuole divorziare da Zuleyha