Terra Amara anticipazioni 1° marzo: Nuovi scontri tra Cevriye e Fadik, Hakan vuole la fiducia di Zuleyha

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di venerdì 1° marzo: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda venerdì 1° marzo, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di giovedì 29 febbraio ore 21:30.

Terra Amara: riassunto del 29 febbraio ore 21:30

Colak si presenta alla villa degli Yaman con una proposta di affari per Zuleyha, ma Mehmet-Hakan lo trova in casa e lo caccia via.

Poco dopo, lo stesso Mehmet-Hakan sfugge ad un attentato per una fortunata coincidenza. L'episodio turba Zuleyha, la quale non accetta che lei e i suoi figli corrano dei rischi a causa delle inimicizie dell'uomo.

Fikret accusa Abdulkadir della morte di Fekeli. Betul destinataria di una citazione a giudizio da parte di Zuleyha, si rivolge a Colak per un aiuto che l'uomo è disposto a darle, ma in cambio di qualcosa.

Mehmet vorrebbe rivelare a Zuleyha di essere Hakan ma Gungor lo invita a pazientare. Zuleyha ormai sospetta dell'uomo e chiede a Fikret di indagare sull'identità di Mehmet-Hakan.

Anticipazioni del del 1° marzo: Conflitto tra Cevriye e Fadik

La situazione tra Cevriye e Fadik è sempre più tesa a causa delle continue insubordinazioni di Cevriye. In aggiunta, Cevriye rivendica il prestito fatto a Rasit, il quale è già tormentato da Gaffur.

In Terra Amara Zuleyha non si fida di Mehmet-Hakan

Nella prossima puntata: L'inizio del mandato per Lutfiye

Lutfiye si prepara ad affrontare il suo primo giorno nel Consiglio Comunale, dove dovrà affrontare nuove sfide e assumersi nuove responsabilità per il bene della comunità.

Nel nuovo episodio: Mehmet-Hakan e Zuleyha

Mehmet-Hakan è in una lotta per riguadagnare la fiducia di Zuleyha dopo le indiscrezioni sulla sua vera identità, diffuse da Vahap. Tuttavia, i suoi sforzi sembrano essere vani mentre i dubbi di Zuleyha persistono.