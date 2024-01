Terra Amara anticipazioni 1° febbraio in prima serata: Fikret dichiara il suo amore per Zuleyha ma scompare

Giovedì 1° febbraio su Canale 5 in prima serata va in onda una nuova puntata speciale di Terra Amara

Giovedì 1° febbraio in prima serata, su Canale 5, alle 21:20 circa, va in onda una puntata speciale di Terra Amara. Si tratta del quarto appuntamento serale della soap turca nello slot del giovedì sera, anche questa settimana le avventure di Zuleyha si scontrano con Doc - nelle tue mani, in onda alla stessa ora su Rai 1.

Terra Amara: riassunto della puntata del 1° febbraio ore 14.10

Abdulkadir, con i suoi complici Vahap e Cevdet, organizza un piano ai danni di Fikret. Fikret crede di aver trovato droga in un camion dell'azienda di Zuleyha e accusa Hakan-Mehemet di esserne il trafficante. Ma Vahap ha filmato il ritrovamento e si prepara a montare il filmato per dimostrare che in realtà il trafficante è Fikret.

Terra Amara: riassunto della puntata del 1° febbraio ore 21:30: Confronto tra Luftiye e Fikret

Luftiye rimprovera Fikret per aver sedotto e abbandonato Betul, esortandolo a sposarla per riparare al danno. Tuttavia, Fikret confessa a Cetin di essere innamorato di Zuleyha e rifiuta categoricamente l'idea di sposare Betul.

Nei nuovi episodi serali: Sospetti e difese

Betul dissuade Luftiye dall'indagare su Hakan-Mehmet e Abdulkadir, sospettati dell'omicidio di Fekeli. Nel frattempo, Hakan-Mehmet insinua che Fikret sia responsabile della droga trovata nei camion dell'azienda, ma Zuleyha difende strenuamente l'amico.

Nella puntata di giovedì sera: La festa per Uzum e le rivelazioni di Gaffur

Zuleyha e gli altri organizzano una festa a sorpresa per Uzum, durante la quale Gaffur consegna alla bambina una carta di identità che attesta la sua paternità. Nel frattempo, Fikret è ossessionato dai sospetti su Hakan-Mehmet, ma sua zia sembra non ascoltarlo.

Nel prossimo triplo appuntamento: L'inganno di Abdulkadir e Vahap

Durante una giornata di shopping in vista della proposta di matrimonio di Fikret a Betul, Luftiye e Betul cadono vittime di una trappola ordita da Abdulkadir e Vahap. Sequestrate e minacciate, decidono di cercare prove contro i due fratelli da presentare al procuratore.

Gli sviluppi della soap turca: La scomparsa di Fikret

Nonostante i preparativi per la proposta di matrimonio, Fikret non compare nel momento cruciale, lasciando tutti in ansia e sconcertati.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, il cadavere di Huseyin viene trovato in un canale