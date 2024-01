Terra Amara anticipazioni 1° febbraio, Fikret accusato di traffico di droga: Il piano di Abdulkadir

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di giovedì 1° febbraio: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda giovedì 1° febbraio, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di mercoledì 31 gennaio.

Terra Amara: riassunto della puntata del 31 gennaio

Abdulkadir e Vahap gettano il cadavere di Huseyin in un canale. Il corpo viene ritrovato dalle autorità, che pensano che il ragazzo da ubriaco sia caduto nel canale e morto per annegamento. Hakan-Mehemet dice a Zuleyha che Fikret è innamorato di lei e le chiede di stare dalla sua parte.

Betul avverte Abdulkadir dell'accaduto; lui la invita a occuparsi di Lutfiye per evitare che indaghi ulteriormente sulla questione.

Anticipazioni del 1° febbraio ore 14.10: La cospirazione di Abdulkadir

Abdulkadir, in collaborazione con i suoi complici Vahap e Cevdet, mette in atto un piano intricato per danneggiare Fikret e minare la sua reputazione.

Nel prossimo episodio: Fikret e il presunto traffico di Droga

Fikret, convinto di aver scoperto della droga in un camion dell'azienda di Zuleyha, accusa erroneamente Hakan-Mehemet di essere il trafficante.

Tuttavia, Vahap ha registrato il presunto ritrovamento e si prepara a manipolare il video per incriminare Fikret come il vero trafficante.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Fikret si scontra con Hakan.