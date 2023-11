Terra Amara anticipazioni 1 dicembre: Fikret è braccato mentre cerca di arrivare da Demir

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda venerdì 1 dicembre, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco una breve riassunto degli eventi della puntata di giovedì 30 novembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 30 novembre

Sermin nota che Sevda difende in modo velato Umit e la incalza con le domande per saperne di più. La sua insistenza irrita Gulten che la caccia di casa. Sermin va a trovare Demir in carcere per confrontarsi con lui sull'eventuale legame tra Sevda e Umit ma Demir, seccato, la caccia.

Zuleyha tiene prigioniero Fikret che si libera e riesce a scappare, grazie all'aiuto di una complice inaspettata, Lutfiye, che intanto si era messa sulle tracce del nipote.

Anticipazioni del 1° dicembre: L'imprevista decisione di Fikret

Fikret viene a conoscenza della deposizione di Umit che incastra Demir. Questo evento drastico spinge Fikret a prendere una decisione fondamentale che cambia il corso degli eventi a Cukurova.

Nella prossima puntata: Una caccia all'uomo per le strade di Cukurova

Fikret, on la decisione di tornare a Cukurova per confessare la verità e scagionare Demir, si trova a dover affrontare un altro problema: gli uomini di Sadi continuano a dargli la caccia dopo la sua fuga da Zuleyha.

Nel nuovo episodio: La disperazione di Mujgan

Mujgan venuta a sapere della situazione di Fikret, scoppia a piangere e trova conforto nelle braccia di Fekeli, che come un padre la consola in questo momento di difficoltà.

Fekeli cerca Lutfiye nella puntata di venerdì

Fekeli scopre che Lutfiye non c'è e con l'aiuto di Mujgan capisce che è andata a cercare Fikret, così parte anche lui immediatamente per Mersin.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Fikret viene rapito, picchiato e minacciato dagli uomini che ha mandato Zuleyha.