Terminator Zero, il trailer è mozzafiato: ritorno alle origini per il franchise di James Cameron

Netflix ha diffuso in streaming il trailer di Terminator Zero, nuovo capitolo del franchise cinematografico creato da James Cameron e in arrivo in questa nuova versione anime.

Spostando l'ambientazione del conflitto in Giappone, questa nuova rivisitazione di Terminator non sarà solo il primo anime del franchise, ma anche il primo a raccontare una nuova storia ambientata in Giappone con una nuova serie di personaggi mai visti in nessuno dei precedenti film o telefilm.

Terminator Zero debutterà il mese prossimo, il 29 agosto, come parte della grande ondata di nuovi anime in arrivo per la stagione estiva 2024, e presto i fan potranno vederli in azione. Per fortuna, questo primo trailer mostra anche il primo sguardo alla nuova serie, con un'immagine animata dei Terminator stessi e un assaggio del tipo di azione brutale a cui assisteremo.

Le menti dietro il nuovo anime

Creato e prodotto esecutivamente da Mattson Tomlin (Project Power, The Batman II) per Skydance Animation e Production I.G, Terminator Zero è diretto da Masashi Kudo e avrà una durata di otto episodi per la sua stagione di debutto quando uscirà il 29 agosto (giorno del giudizio nel franchise di Terminator) su Netflix.

Terminator Zero: il legame con Terminator 2: Il giorno del giudizio alimenta l'hype per la serie anime

Il cast vocale dell'anime comprende Timothy Olyphant nel ruolo di Terminator, Rosario Dawson (Ahsoka, Common Ground) nel ruolo di Kokoro, André Holland nel ruolo di Malcolm Lee, Sonoya Mizuno (House of the Dragon, Crazy Rich Asians) nel ruolo di Eiko e Ann Dowd (The Handmaid's Tale, MASS) nel ruolo di The Prophet.

Per quanto riguarda ciò che ci si può aspettare dalla nuova serie anime, Netflix ha anticipato così la storia: "2022: una guerra futura ha infuriato per decenni tra i pochi sopravvissuti umani e un esercito infinito di macchine. 1997: l'IA nota come Skynet prende coscienza di sé e inizia la sua guerra contro l'umanità. Tra il futuro e il passato si trova una soldatessa inviata indietro nel tempo per cambiare il destino dell'umanità. Arriva nel 1997 per proteggere uno scienziato di nome Malcolm Lee che lavora per lanciare un nuovo sistema di intelligenza artificiale progettato per competere con l'imminente attacco di Skynet all'umanità. Mentre Malcolm affronta le complessità morali della sua creazione, è braccato da un implacabile assassino del futuro che altera per sempre il destino dei suoi tre figli".