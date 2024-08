Terminator Zero: l'attesa è quasi finita, ecco il nuovo poster della serie Netflix

Manca ormai pochissimo al grande debutto di Terminator Zero. Il 29 agosto, Netflix e Skydance Television lanceranno questa nuovissima versione anime del franchise creato da James Cameron.

Ambientato in Giappone, la serie promette di introdurre nuovi eroi nel franchise con l'aiuto del team di Production I.G. E oggi, Netflix ha regalato a tutti i fan della saga un nuovo poster speciale.

Come potete vedere, la locandina di Terminator Zero è un perfetto omaggio a successi cyberpunk come Ghost in the Shell e Akira. La grafica in bianco e nero mette in primo piano un nuovo Terminator, una sagoma che abbiamo imparato a conoscere negli anni.

Terminator Zero - poster speciale

A destra, possiamo vedere una serie di nuovi personaggi che vanno dai soldati agli scienziati protagonisti. Se questa locandina ha aumentato ulteriormente il vostro hype, non perdete perdere il lancio della serie su Netflix la prossima settimana.

Terminator Zero, il trailer è mozzafiato: ritorno alle origini per il franchise di James Cameron

Per coloro che non sanno nulla dell'arrivo di questo anime, Netflix ha coinvolto Mattson Tomlin per sviluppare Terminator Zero e ha assunto Production I.G. per supervisionare l'animazione. Con il regista Masashi Kudo al timone, l'anime basato sul franchise di successo segna una prima volta per Terminator. La saga, infatti, non era mai entrata nel mondo dell'animazione prima d'ora e, in base ai trailer che abbiamo visto di Terminator Zero, l'anime si orienterà verso tinte più horror.

"Ambientato nel Giappone degli anni '90, Malcolm Lee sta sviluppando un altro sistema di intelligenza artificiale destinato a competere con Skynet. Quando nel 1997 si avvicina il Giorno del Giudizio, Lee si ritrova con i suoi tre figli inseguito da un robot assassino sconosciuto, mentre un misterioso soldato dell'anno 2022 è stato inviato per proteggerlo".