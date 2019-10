Terminator in azione nel trailer del videogame Mortal Kombat 11

Mortal Kombat 11 permetterà ai giocatori di lottare in versione Terminator: il nuovo trailer mostra infatti una scena di combattimento che mostra in azione il cyborg.

Il personaggio interpretato nei film da Arnold Schwarzenegger viene mostrato in alcuni momenti di lotta realizzati per il videogioco Mortal Kombatt 11 che, grazie al 'Kombat Pack' permetterà di usare la macchina mortale e le sue armi, come dimostra il filmato in cui Terminator, come prevedibile, vince.

A partire dall'8 ottobre i fan potranno personalizzare il proprio combattente in stile Terminator: Destino Oscuro.

Brendan George, di NetherRealm Studios, ha dichiarato: "Tutti nello studio amano e rispettano così tanto questo personaggio e l'energia creativa provata durante il processo di ideazione del personaggio e l'entusiasmo di tutti durante le partite di prova sono stati incredibili".

George ha aggiunto: "Arnold Schwarzenegger è l'eroe maggiormente iconico di sempre ed è stato uno dei momenti più importanti della mia carriera lavorare sul suo volto e sulle sue espressioni".

Brendan ha quindi sottolineato che era impossibile proporre il personaggio senza mostrare l'endoscheletro del T-800.

Ecco il trailer: