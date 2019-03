Terminator: il metallo liquido è realtà grazie ad una scoperta scientifica

Terminator potrebbe forse diventare realtà: un gruppo di scienziati hanno infatti creato un metallo liquido in grado di espandersi orizzontalmente e verticalmente, oltre a poter cambiare forma.

Lo studio è stato pubblicato nella rivista Applied Materials and Interfaces e riporta la ricerca compiuta su alcuni metalli, come il gallio, rivelando che mischiandole con il nickel o il ferro si dà vita a una nuova sostanza che può essere manipolata tramite i magneti.

In Terminator 2 - il giorno del giudizio si mostra il T-1000, un modello di androide in grado di assumere l'aspetto di altri oggetti o esseri umani proprio grazie a un metallo liquido che può mutare la propria forma.

I ricercatori hanno ora dichiarato che la sostanza creata può essere mossa in modo orizzontale con metà della struttura nella soluzione e l'altra metà in aria, in modo piuttosto simile agli spostamenti che gli anfibi hanno in natura.

Non si tratta della prima volta che un metallo malleabile o liquido viene creato e si verifica la possibilità di movimento, tuttavia in passato la sostanza poteva solo essere spostata orizzontalmente, restando in acqua per rimanere liquido. I ricercatori hanno quindi aggiunto: "MLMD (magnetic liquid metal droplet) presenta una piattaforma fondamentale e promettente per quanto riguarda la capacità dei metalli liquidi di sviluppare ulteriormente l'attivazione con maggiore libertà nello spazio e potrebbe condurre in futuro alla creazione di robot riconfigurabili dinamicamente in modo intelligente e biomimetici dalla struttura non solida".

In attesa di ulteriori scoperte i fan dei franchise potranno assistere alla sesta avventura di Terminator, film intitolato Dark Fate, che arriverà sugli schermi americani a novembre. UIl lungometraggio è stato diretto dal regista di Deadpool Tim Miller, la storia è invece stata ideata con la collaborazione di James Cameron, ed è firmata da David S. Goyer. Nel cast del sesto film ci saranno Mackenzie Davis e Natalia Reyes nel ruolo di Grace e Dani Ramos. Confermato dalla produzione anche l'atteso incontro tra Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton, storica interprete di Sarah Connor.