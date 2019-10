Terminator: Linda Hamilton costretta a imbottire seno e sedere per tornare nei panni di Sarah Connor

La star di Terminator, Linda Hamilton, è stata costretta a imbottire seno e sedere per tornare nei panni di Saran Connor in Terminator: Destino oscuro. La ragione sarebbe che, per prepararsi al ruolo, era dimagrita troppo.

La 63enne Linda Hamilton ha rivelato di essersi sottoposta a un duo allenamento e a una dieta rigida iniziata un anno prima dell'inizio delle riprese di Terminator: Destino Oscuro. Il risultato è stato un dimagrimento tale da costringerla a indossare imbottiture per il seno e sedere sul set del film.

"Mi sono allenata per un anno" spiega l'attrice. "Non ho mangiato carboidrati per un anno, poi sono arrivata sul set e mi hanno detto 'Devi indossare delle imbottiture', il che è notevole dopo che per un anno mi sono allenata proprio per sviluppare i glutei. Scattavo le foto delle mie parti intime quando mi alzavo la mattina sul set e le mandavo ai miei figli scrivendo loro 'guardate, queste sono quelle vere, andrà tutto bene."

L'attrice ospite dello show inglese di Graham Norton, ha rivelato inoltre di aver ignorato le telefonate ricevute da James Cameron, suo ex marito, finché non è stato chiaro che si trattava di lavoro:

"Non ci parliamo mai. Mi ha chiamato tre volte ed è stato solo alla terza telefonata, quando ha menzionato che si trattava di lavoro, che l'ho richiamato!"

L'attrice ha aggiunto: "Mi ci è voluto un po' di tempo per decidere che avevo ancora qualcosa da fare con quel personaggio".

Le prime reazioni a Terminator: Destino Oscuro sono molto positive, l'uscita del film nei cinema italiani è fissata per il 31 ottobre. Il 30 ottobre, Terminator: Destino Oscuro verrà presentato in anteprima a Lucca Comics & Games 2019.