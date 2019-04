Terminator, Linda Hamilton contro i sequel: "Sono dimenticabili"

Terminator ritornerà nei cinema con Dark Fate e Linda Hamilton, interprete di Sarah Connor, ha ora criticato i sequel in cui non ha recitato.

Terminator: Dark Fate riporterà sul grande schermo Linda Hamilton nell'iconico ruolo di Sarah Connor e l'attrice ha ora rivelato che non aveva particolarmente apprezzato i sequel del franchise creato da James Cameron in cui non ha recitato. La star ha spiegato il suo punto di vista durante l'evento CinemaCon dichiarando: "Sono davvero dimenticabili, non trovate?".

Linda Hamilton ha proseguito sottolineando: "Inizi qualcosa e ti impegni nel franchise, ma in qualche modo i personaggi che ti interessavano non sono lì. Troppe persone, troppi elementi da sviluppare nella storia".

Il nuovo capitolo, invece, dovrebbe evitare proprio questi problemi: "Penso che sia stato fatto un ottimo lavoro nel restringere l'attenzione e rispecchiare lo stile dei primi due film".

L'interprete di Sarah Connor non era però convinta che fosse un'ottima idea riprendere la parte: "Ho lasciato trascorrere forse sei settimane durante le quali ci ho pensato intensamente e ho riflettuto prima di decidermi a girare il film. Non ero certa di volerlo fare. Non volevo che sembrasse solo un modo per incassare. Sto conducendo una vita adorabile e tranquilla che non coinvolge in nessun modo l'idea di essere una celebrità, e si deve davvero pensare: 'Voglio realmente rinunciarci per altri 15 minuti?'".

Aliens e Terminator 2: perché James Cameron è il re dei sequel

Terminator: Dark Fate è diretto dal regista di Deadpool Tim Miller, la storia, ideata con la collaborazione di James Cameron, è firmata da David S. Goyer.

"Questa è una prosecuzione della storia vista nei primi due Terminator. Faremo finta che gli altri film siano solo un brutto sogno" ha dichiarato Cameron. "O una timeline alternativa, cosa che è permessa nel nostro multi-verso. Questa storia è stata concepita da Tim Miller più che da chiunque altro, anche io da principio non ero troppo convinto. L'unica cosa su cui ho insistito era reinventare il franchise per il 21° secolo."

Il nuovo Terminator vede nel cast Mackenzie Davis e Natalia Reyes nel ruolo di Grace e Dani Ramos. Nel film ci sarà poi l'atteso incontro tra Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton, storica interprete di Sarah Connor che torna a interpretare il suo personaggio per la prima volta dopo Terminator 2 - il giorno del giudizio del 1991.