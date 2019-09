Terminator: in arrivo gli storici fumetti con SaldaPress!

A settembre e ottobre arriva Terminator a fumetti grazie a SaldaPress: ritorna lo storico Terminator 35°anniversario e il mensile Terminator.

Fra dieci anni, nel 2029, John Connor spedirà Michael Biehn nel 1984. La sua missione senza ritorno sarà molto pericolosa: salvare Sarah Connor, madre di John, da un cyborg assassino, proveniente a sua volta dal 2029, intenzionato a ucciderla. Non accadrà niente di tutto ciò, ovviamente. Per il semplice fatto che è già accaduto tutto 35 anni fa, proprio nel 1984, quando James Cameron scrisse e diresse un film destinato a diventare un icona del cinema e dell'immaginario contemporanei: Terminator.

Giovedì 26 settembre, per celebrare la ricorrenza, prepararsi all'uscita di Terminator: Destino Oscuro - nuovo capitolo della saga cinematografica, in uscita a novembre - e portate in Italia una pietra miliare del fumetto americano targato Dark Horse, saldaPress farà uscire Terminator - 35°anniversario (pagg. 160, euro 24,90).

Questo volume a fumetti storico, raccoglie due storie: Tempesta, scritta da John Arcudi e disegnata da Chris Warner, e Un solo colpo, scritta da James Robinson e disegnata da Matt Wagner. Il volume si riallaccia alle vicende raccontate nel primo film: in seguito agli eventi raccontati in Terminator, John Connor manda una squadra d'assalto nel passato per distruggere Cyberdyne, la società destinata a creare Skynet, il computer che governa il mondo. Le macchine, però, organizzano una controffensiva e inviano una squadra di Terminator a bloccare il tentativo di trasformare Los Angeles in una zona di guerra.

Prima di Terminator 2 - il giorno del giudizio, prima di qualunque altro sequel cinematografico, Dark Horse Comics produsse il seguito ufficiale di Terminator ed era un fumetto. Una straordinaria storia scritta da John Arcudi e Chris Warner, che saldaPress propone dopo 35 anni in un eccezionale cartonato di pregio, insieme a UN SOLO COLPO.

Ma non è tutto. A ottobre, poco prima dell'uscita al cinema di Terminator - Destino Oscuro, saldaPress lancia anche la nuova serie mensile a fumetti dedicata agli inarrestabili cyborg che viaggiano attraverso il tempo per assicurarsi che il futuro appartenga solo alle macchine e all'umanità che si oppone coraggiosamente a loro. Il primo numero del mensile TERMINATOR, conterrà Terminator: 2029-1984, la storia che mette in collegamento il futuro e il passato della saga action/sci-fi creata da James Cameron.